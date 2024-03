Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Elterngeldes auf Familien in Deutschland Der Nachwuchs ist geboren und es gibt jede Menge Papierkram zu erledigen. Zu den allgemeinen Formalitäten gehört es in Deutschland auch, Elterngeld zu beantragen. Was ist das eigentlich und wie wirkt es sich auf junge Familien aus? Dieser Artikel gibt die Antwort.