Aktien New York Ausblick Ruhiger Start - Adobe nach Zahlen unter Druck An der Wall Street dürfte sich zum Handelsstart am Freitag recht wenig tun. Im frühen Geschäft stehen mit der Industrieproduktion und dem von der Uni Michigan ermittelten Verbrauchervertrauen jedoch noch Daten auf der Agenda, die für mehr Schwung …