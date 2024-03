Alexander Potter, Analyst von Piper Sandler, hat die Titel jetzt auf "Übergewichten" hochgestuft und sein Kursziel auf 21 US-Dollar erhöht, was bedeutet, dass sich der Kurs der Elektroauto-Aktie in den nächsten zwölf Monaten fast verdoppeln könnte. Der Analyst räumt ein, dass es für Anleger "riskant" ist, auf Aktien von Rivian zu setzen, aber seiner Meinung nach sollten Anleger diesen Schritt in Betracht ziehen.

Der Hersteller von Elektrofahrzeugen könnte die Wall Street dank seiner Produkt-Roadmap mehr beeindrucken, so Potter. Für den kürzlich vorgestellten R2, einen sportlichen Geländewagen, wurden in den ersten 24 Stunden rund 68.000 Bestellungen entgegengenommen – und der R3, der demnächst auf den Markt kommen wird, könnte seiner Meinung nach eines der überzeugendsten Designs auf dem Markt sein.

"Diese Begeisterung für neue Produkte in Verbindung mit dem Plan, [Investitionsausgaben] zu verschieben und R2 in einem bestehenden Werk zu bauen, sollte die Anleger dazu veranlassen, eine optimistischere Haltung einzunehmen", so Potter weiter. Der Piper-Sandler-Analyst nennt Rivians bevorstehende Produktreihe "einfach so cool (und preislich richtig)".

"Wenn Rivian in den späten 2020er Jahren den Cashflow-Breakeven erreichen kann, was unsere Erwartung ist, dann sollte das Unternehmen in der Lage sein, die Produktion einer mit dem Internet verbundenen Fahrzeugflotte selbst zu finanzieren."

Der Cash-Bedarf von Rivian war in letzter Zeit ein Thema an der Wall Street. Laut Potter sollte das Unternehmen in dem Versuch, seinen Cash-Burn zu reduzieren, sparsamer werden. Die Entscheidung des Unternehmens, seine R2-Autos in einer bestehenden Fabrik zu bauen, bedeute, dass sie schneller auf den Markt kommen sollten und Rivian keine Ausgaben für eine neue Fabrik tätigen muss. Das könnte zu Kosteneinsparungen von mehr als zwei Milliarden US-Dollar führen, "wodurch Rivians Bargeldbestand gestreckt und der Bedarf an weiterem Kapital hinausgezögert wird".

Der Analyst nennt jedoch auch Gründe, warum ein Rivian-Investment risikoreich sei. Demnach "könnte die Nachfrage stagnieren", da der R2 nicht vor Anfang 2026 erscheinen wird. Die Nachfrage könnte auch gefährdet sein, wenn der R2 am Ende mehr als 45.000 US-Dollar kostet, denn, so Potter, "die Preise für Elektroautos steigen oft nach oben".

Die Aktie notiert am Freitag um bis zu vier Prozent höher. Laut CNBC Pro lautet der Analystenkonsens Buy. Die Titel bieten demnach ein Kurspotenzial von über 78 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

