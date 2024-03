Mladá Boleslav (ots) - > Voller Energie, um mehr zu entdecken: Skoda Epiq

erweitert das rein elektrische Portfolio als zweites von sechs neuen

Elektrofahrzeugen, die in den kommenden Jahren auf den Markt kommen sollen



> Designstudie lässt ein Modell im Segment der strategisch bedeutenden

Sub-Kompakt-SUV erahnen





> Auftritt und Geräumigkeit: kraftvolles, funktionales und authentisches ModernSolid-Design, viel Platz und bis zu 490 Liter Gepäckraumvolumen> Preis und digitales Erlebnis: breites Angebot an neuen Technologien,Konnektivität und Assistenzsystemen für rund 25.000 EuroSo klein und doch so episch: Skoda Auto hat den Namen seinesbatterieelektrischen Crossover-Modells enthüllt und mit einer Designstudie einenersten Blick auf die Neuheit gewährt. Der Skoda Epiq soll 2025 debütieren undrund 25.000 Euro kosten. Bei einer Länge von 4,10 Meter punktet er mit einemgeräumigen Innenraum und bis zu 490 Liter Gepäckraumvolumen. Innen wie außenzeichnet sich das Fahrzeug durchgängig durch die kraftvolle, funktionale undauthentische Designsprache Modern Solid aus. Dies ergänzt ein umfassenddigitales Erlebnis mit neuen Technologien und Assistenzsystemen.Klaus Zellmer, Skoda Auto Vorstandsvorsitzender, kommentiert: "Der künftigeSkoda Epiq bietet jede Menge Auto zu einem attraktiven Preis und einen großenInnenraum bei kompakten Abmessungen. Unsere Kunden wollen die Wahl haben, dahererweitern wir unser wachsendes Elektromobilitätsportfolio um dieses beliebteSegment. Ich hoffe, die ersten Eindrücke demonstrieren, dass der Epiq durchmodernes Design, alltagstaugliche Reichweite und nutzerfreundliche Technologienglänzen kann - und noch dazu erschwinglich ist."4,10 Meter lang, über 400 Kilometer elektrische Reichweite und bis zu 490 LiterKofferraumvolumenDie digitale Designstudie von Skoda hebt die Schlüsselmerkmale und-charakteristiken des künftigen Serienmodells hervor. Bei einer Länge von 4,10Metern bietet das Crossover-Modell Skoda Epiq Platz für bis zu fünf Personen undbis zu 490 Liter Kofferraumvolumen. Mit einem Einstiegspreis von rund 25.000Euro eignet er sich ideal für Neueinsteiger in die Elektromobilität. Erverkörpert innen wie außen die ausdrucksstarke neue Designsprache Modern Solidund ermöglicht eine maximale Reichweite von über 400 Kilometern.Oliver Stefani, Leiter Skoda Design, sagt: "Unsere neue Designsprache - ModernSolid - stellt die nächste Stufe der Modernität dar. Clevere Funktionalität undPraktikabilität fügen sich harmonisch mit dem attraktiven Auftritt und demNachhaltigkeitsansatz zusammen. Die Designstudie des Epiq verkörpert perfekt