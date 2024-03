ContiTech baut 642 Stellen in Niedersachsen, Hessen und Thüringen ab Über 600 Stellen sollen bei der Continental -Tochter ContiTech abgebaut werden. Das hat das Unternehmen am Freitag bekannt gegeben. Es sei geplant, 642 Stellen an Standorten in Niedersachsen, Hessen und Thüringen ohne betriebsbedingte Kündigungen …