München (ots) - Die Erfolgsgeschichte des Münchener Verein setzt sich fort: Bei

den renommierten Makler-Champions 2024 wurde die Versicherungsgruppe zum fünften

Mal mit der Goldmedaille in der Kategorie Krankenversicherung ausgezeichnet.



Die Makler-Champions, eine Initiative des Versicherungsmagazins und der

ServiceValue GmbH, zeichnen jährlich die Versicherungsgesellschaften mit der

höchsten Servicequalität in Deutschland aus. Mehr als 2.000 Makler haben in

einer umfangreichen Online-Befragung ihre Stimme abgegeben, um die besten

Dienstleister in verschiedenen Kategorien, darunter Kranken-, Lebens-, Schaden-,

Rechtsschutz- und Gewerbesachversicherungen, zu küren.







unserer Dienstleistungen und unseres Engagements gegenüber den Maklern. Es ist

eine Ehre und eine Bestätigung für unser Team, dass unsere harte Arbeit und

unsere innovative Herangehensweise an Versicherungslösungen anerkannt und

wertgeschätzt werden," erklärt Dr. Rainer Reitzler, CEO der Münchener Verein

Versicherungsgruppe.



Joachim Rahn, Leiter des Maklervertriebs nahm die Auszeichnung im Rahmen einer

feierlichen Preisverleihung am 14. März 2024 in Köln entgegen: "Diese

Goldmedaille zu erhalten, symbolisiert die Exzellenz unseres Teams und den

unermüdlichen Einsatz, den wir Tag für Tag beim Münchener Verein für unsere

unabhängigen Vertriebspartner zeigen. Es ist eine große Ehre, diese Auszeichnung

im Namen des gesamten Münchener Verein entgegennehmen zu dürfen, und ein Moment

des Stolzes, der uns alle motiviert, unsere Leistungen stetig zu verbessern."



Der Münchener Verein bleibt durch seine Innovationskraft und sein Engagement für

erstklassigen Service und Qualität in der Krankenversicherung führend in der

Branche. Diese Auszeichnung als Makler-Champion 2024 spiegelt die tiefe

Vertrauensbeziehung zwischen dem Unternehmen und seinen Maklerpartnern wider und

unterstreicht die Bedeutung des Münchener Verein im deutschen

Versicherungsmarkt.



