FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Bitcoin hat am Freitag spürbar nachgegeben. Auf der Handelsplattform Bitstamp fiel er zeitweise bis auf 65 569 US-Dollar. Dies ist der tiefste Stand der wichtigsten Kryptowährung seit Anfang März. Am Mittag kostete ein Bitcoin 67 547 Dollar. Am Donnerstag hatte er noch einen Rekordstand von 73 794 Dollar erreicht.

"Die Anleger versuchen nun einen Teil ihrer Gewinne zu versilbern und machen Kasse", kommentierte Timo Emden von Emden Research. "Die überhitzten Kurse zwingen Investoren zum Ausstieg und womöglich zu einer ersten größeren Konsolidierung auf weiterhin hohem Terrain." Der Kurs notiere unter seinem alten Rekordhoch aus dem November 2021. Diese dürfte dem Markt laut Emden einen Knacks geben. Zudem sei nach den am Donnerstag veröffentlichten US-Erzeugerpreisen Zinssenkungsphantasien in den USA gedämpft worden.