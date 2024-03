Mladá Boleslav (ots) - > Finanzergebnis: Skoda Auto Group verzeichnet 2023 einen

> Rein elektrische Enyaq-Familie erzielte mit 52,1 Prozent Zuwachs das größteAbsatzplus aller aktuellen Modelle> Internationalisierung: Automobilhersteller startet auf den dynamischenWachstumsmärkten Vietnam und Kasachstan> Fortlaufende Transformation: Finanzergebnisse bereiten Skoda Auto aufwachsende Marktvolatilität und notwendige Milliardeninvestitionen in E-Mobilitätvor> Ausblick auf 2024: Batterieelektrisches Kompakt-SUV Elroq gibt Startsignal fürE-Mobilitäts-KampagneDie Skoda Auto Group1 hat 2023 einen Rekordumsatz von 26,5 Milliarden Euroerzielt (2022: 21,0 Milliarden Euro; +26,2 %). Gegenüber dem Vorjahr konnte dasUnternehmen das operative Ergebnis um 182,3 Prozent signifikant auf 1,8Milliarden Euro (2022: 628 Millionen Euro) steigern. Auch seine Umsatzrendite(Return on Sales, RoS) verbesserte der tschechische Automobilhersteller auf 6,7Prozent (2022: 3 %). Weltweit lieferte Skoda Auto im vergangenen Jahr 866.800Fahrzeuge an Kunden aus (+18,5 %). Mit 81.700 verkauften Einheiten verzeichneteder Enyaq den höchsten prozentualen Zugewinn aller aktuellen Skoda Modelle(+52,1 %) und gehörte in vielen europäischen Märkten zu den meistverkauftenBEV-Modellen. Durch den Eintritt in den vietnamesischen und kasachischen Marktführte der tschechische Automobilhersteller seineInternationalisierungsstrategie weiter fort. Darüber hinaus setzt Skoda auchseine Pläne in den Bereichen Digitalisierung und Elektrifizierung konsequent um:In den kommenden Jahren will das Unternehmen Milliarden Euro in die E-Mobilitätinvestieren. Diese strategischen Investitionen, gepaart mit der robustenfinanziellen Performance des Unternehmens, sind eine wesentliche Voraussetzungfür den langfristigen Erfolg in der sich rasant entwickelnden Automobilbranche.Klaus Zellmer, Vorstandsvorsitzender von Skoda Auto, erklärt: "Mit unserenErgebnissen für 2023 haben wir einmal mehr die Widerstandsfähigkeit unseresGeschäftsmodells und unsere große Flexibilität unter Beweis gestellt. UnsereStrategie bewährt sich und unser vielfältiges Modellportfolio, das das Beste ausbeiden Welten vereint, kommt bei unseren Kunden weiterhin gut an. Ich dankeallen Skodianern sowie unseren Händlern und Partnern auf der ganzen Welt für ihrfortlaufendes Engagement. Sie sind es, die dies unter anspruchsvollen