BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesdrogenbeauftragte Burkhard Blienert hat bei den Ländern dafür geworben, den Weg für die umstrittene Legalisierung von Cannabis freizumachen. "Wir müssen den Neuanfang wagen", betonte der SPD-Politiker in einem Schreiben an die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, über das zuerst der "Spiegel" (Freitag) berichtete. "Wir brauchen eine Cannabispolitik, die endlich den Gesundheits- und den Jugendschutz in den Mittelpunkt stellt, und wir brauchen diese angesichts der enormen Risiken des Schwarzmarktes jetzt." Er appelliere daher an alle Landesregierungen, auf die Anrufung des Vermittlungsausschusses im Bundesrat am 22. März zu verzichten.

Nach dem vom Bundestag beschlossenen Gesetz sollen Besitz und Anbau der Droge mit zahlreichen Vorgaben für Volljährige zum Eigenkonsum vom 1. April an erlaubt sein. Das Gesetz kommt noch abschließend in den Bundesrat. Dort ist es nicht zustimmungsbedürftig, aber die Länderkammer könnte den Vermittlungsausschuss anrufen und das Verfahren damit abbremsen. Bedenken sind aus den Ländern unter anderem gegen eine ebenfalls geplante Amnestie für Fälle laut geworden, die künftig legal sein werden.