TRIENT/VERONA (dpa-AFX) - Die G7-Staaten wollen angesichts zunehmender Bedrohungen die Sicherheit von Telekommunikationskabeln in der See weiter verbessern. Zum Schutz solcher Datenkabel auf dem Meeresboden solle die Zusammenarbeit innerhalb der G7-Gruppe sowie mit gleich gesinnten Partnern verstärkt werden, heißt es in der Abschlusserklärung des Industrie- und Digitalministertreffens, das bis Freitag in Norditalien stattfand. Der Aufbau einer sicheren und widerstandsfähigen Infrastruktur sei daher wichtig.

Über Unterseekabel wird der überwiegende Teil des internationalen Datenverkehrs abgewickelt. Diese gehörten zur kritischen Infrastruktur und müssten besonders geschützt werden. Vor allem nach der jüngsten Zerstörung von Unterseekabeln in der Ostsee und im Roten Meer wird befürchtet, dass Datenkabel bei einem Konflikt ins Visier geraten könnten. Im vergangenen Oktober wurde etwa das Telekommunikationskabel, das Schweden und Estland miteinander verbindet, vermutlich durch einen Sabotageakt beschädigt. Am Donnerstag kam es auch an der Westküste Afrikas zu Leitungsunterbrechungen, sodass in mehreren Staaten der Internetverkehr massiv beeinträchtigt wurde.