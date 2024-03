Fernzüge im Februar etwas pünktlicher als in den Monaten zuvor Die Fernzüge der Deutschen Bahn waren im Februar wieder etwas pünktlicher unterwegs als in den Monaten davor. 66,7 Prozent der ICE- und IC-Züge kamen im Februar ohne größere Verspätungen ans Ziel, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Damit war …