Berlin (ots) - Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) kritisiert denBeschluss der Gesellschafterversammlung der gematik zum sogenannten "Card Link".Mit diesem Verfahren sollen Patientinnen und Patienten ihre E-Rezepte über Appsvon Drittanbietern einlösen können. KZBV und andere Gesellschaften hatten vorUnsicherheiten gewarnt, das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat den "CardLink" trotzdem durchgesetzt.Grundsätzlich begrüßt die KZBV den neuen Einlöseweg für das E-Rezept, weil eseinen weiteren volldigitalen Weg zur Einlösung von E-Rezepten ermöglicht.Deshalb hatte sich die KZBV ursprünglich für den "Card Link" eingesetzt, nunaber gegen den Beschluss gestimmt, weil das Sicherheitsniveau abgesenkt wordenist. Denn anders als bei den bisherigen Einlösewegen, die hohenSicherheitsanforderungen durch die gematik unterliegen, müssen die Apps vonDrittanbietern nicht zugelassen werden. "Seit Jahren arbeiten wir daran, dassdas E-Rezept hochsicher ist, nun soll der freie Markt Apps anbieten dürfen, ohnedass jemand kontrolliert, was mit den Verordnungsdaten passiert. Das ist einUnding", erklärt Dr. Karl-Georg Pochhammer, stellv . Vorsitzender des Vorstandesder KZBV . Zwar seien die Zahnärztinnen und Zahnärzte nicht direkt vom "CardLink Verfahren" betroffen, allerdings könne das E-Rezept-System keine Zweifel anSicherheit vertragen. Weder Patientinnen und Patienten noch Apothekerinnen undApotheker könnten jedoch bewerten, ob die eingesetzten Apps sicher undzuverlässig sind, müssten aber jetzt die Verantwortung für die Nutzungübernehmen.Unverständnis zeigte Dr. Pochhammer auch für das Vorgehen des BMG: "Das BMG, das51 Prozent der Anteile an der gematik hält, hat trotz deutlicher Warnungen alleranderen Gesellschafter gestern in der Gesellschafterversammlung die technischenVorgaben für dieses Verfahren durchgeboxt. Alle anderen Gesellschafter, alsosowohl Leistungserbringer als auch Kostenträger, stimmten dagegen. Das zeigt,dass das Interesse des BMG an einer konstruktiven Zusammenarbeit mit derSelbstverwaltung weiter schwindet."