ERFURT (dpa-AFX) - Nach den Bauernprotesten haben sich die Landwirtschaftsminister von Bund und Ländern darauf verständigt, den Regelungs-Wust für Land- und Forstwirtschaft in Deutschland einzudämmen. Der bürokratische Aufwand für Landwirte solle verringert werden, erste Schritte würden bis Mitte 2024 umgesetzt, hieß es am Freitag in Erfurt kurz vor Abschluss der Frühjahreskonferenz aus Kreisen der Minister in Erfurt. Vereinbart worden sei dafür mit Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) ein Zeitplan.

Die Bundesländer haben nach Angaben der Vorsitzenden der Agrarministerkonferenz, Thüringens Ressortchefin Susanna Karawanskij (Linke), zum Bürokratieabbau insgesamt 194 Vorschläge auf den Tisch gelegt, die der Bund jetzt prüfe. Vereinfachungen sollen in den kommenden Monaten auf den Weg gebracht werden.