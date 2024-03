Seite 2 ► Seite 1 von 3

Wiener Neustadt (ots) - Viele Hochpreis-Anbieter sind zu Recht stolz auf dieQualität ihrer Produkte und Dienstleistungen. Dennoch haben sie Schwierigkeiten,von ihrer Zielgruppe wahrgenommen zu werden. Martin Holoubek, Geschäftsführerder PIXIT Design GmbH, steht diesen Unternehmen zur Seite. Mit seiner Agenturhilft er seinen Klienten dabei, ihren Markenwert zu steigern und ihre Umsätze zuverbessern. Wie der Experte seinen Klienten durch digitales Branding zuzahlungskräftigen Kunden und qualifizierten Mitarbeitern verhilft, erfahren Sieim Folgenden.Die Zahl der Unternehmen im DACH-Raum wächst stetig. Das erhöht nicht nur denWettbewerbsdruck, sondern führt auch dazu, dass sich Produkte undDienstleistungen immer weniger voneinander differenzieren. Vor allem fürAnbieter hochpreisiger, erklärungsbedürftiger Produkte und Dienstleistungen istes daher wichtiger denn je, sich in einem wettbewerbsintensiven Umfeldabzuheben. Ein starkes Branding spielt dabei eine entscheidende Rolle."Unternehmen, die sich nicht vom Wettbewerb abheben und keine starke digitalePräsenz aufweisen, laufen Gefahr, in der Masse unterzugehen und ihre Zielgruppezu verfehlen", erklärt Martin Holoubek, Geschäftsführer der PIXIT Design GmbH."Wer keine wirksamen Lösungen für diese Herausforderungen findet, riskiert nichtnur den Verlust qualifizierter Kunden und erstklassiger Mitarbeiter, sondernkönnte langfristig sogar vom Markt abgehängt werden.""Neben traditionellen Kaufkriterien wie dem Preis, der Qualität und der Funktionrückt das digitale Branding zunehmend in den Vordergrund", fährt derBranding-Experte fort. "Es ist eine echte Chance, aus der Masse herauszustechen,um die Hindernisse in der Kundenakquise und Mitarbeitergewinnung zu überwinden."Mit der PIXIT Design GmbH hat es sich Martin Holoubek zur Aufgabe gemacht, seineKlienten genau dabei zu unterstützen: Basierend auf einer umfassendentechnischen und kreativen Ausbildung, langjähriger Praxiserfahrung und einemStudium im Bereich Software Engineering gründete er seine Agentur mit dem Ziel,Hochpreis-Anbieter bei ihren Branding-Maßnahmen zu unterstützen. Dabei legt erbesonderen Wert auf eine ganzheitliche Beratung, die über herkömmlicheMarketing-Maßnahmen hinausgeht und auch unternehmerische Aspekte berücksichtigt.Gemeinsam mit seinem Team konnte Martin Holoubek auf diese Art und Weise bereitsfür eine Vielzahl von Klienten nachhaltige Ergebnisse erzielen, darunter eineverbesserte Markenbekanntheit, gesteigerte Umsätze und eine optimierte