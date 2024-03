Mehr Geld für Beschäftigte an Airports Leipzig/Halle und Dresden Die Beschäftigten der Mitteldeutschen Flughafen AG (MFAG) bekommen mehr Geld. Man habe mit der Gewerkschaft Verdi eine Tarifeinigung erzielt, teilte ein Sprecher des Unternehmens am Freitag mit. Demnach gibt es für die Beschäftigten an den Airport …