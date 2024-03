LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Vonovia nach Jahreszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Er könne nicht nachvollziehen, warum der Immobilienkonzern im Rahmen der neuen Dividendenpolitik eine höhere Gewinnausschüttung angekündigt habe, schrieb Analyst Paul May in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach seinen Berechnungen falle die Ausschüttung unter Berücksichtigung von Bilanzierungsänderungen niedriger als in der Vergangenheit aus. Zudem hinterfragte der Experte den Sinn einer höheren Dividende, da Vonovia einen rückläufigen Barmittelzufluss erwarte und gleichzeitig die Verschuldung weiter abbauen wolle./gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2024 / 13:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2024 / 13:26 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,44 % und einem Kurs von 24,02EUR auf Tradegate (15. März 2024, 17:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Paul May

Analysiertes Unternehmen: Vonovia

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 19

Kursziel alt: 19

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m