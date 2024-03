Vor allem Tech-Aktien am heutigen Verfallstag unter Druck - ein Grund dafür dürfte sein, dass die Angst vor einer Stagflation immer konkreter wird, weshalb die Hoffnung auf sinkende Zinsen immer weiter nach hinten verschoben werden muß. Denn die Inflation legt wieder deutlich zu (heute wieder sichtbar mit steigenden Preisen beim sehr schwachen New York Empire State Index - ergo Stagflation) - wie kann die Fed da die Zinsen senken? Kann die KI-Euphorie die schwindende Zinsaussichten noch länger kaschieren? Am Montag wieder der Nvidia-Chef wieder versuchen, die Euphorie und den KI-Rausch zu schüren - kein Wunder, wenn man Schaufeln an Goldsucher verkauft, dass man diesen Gold-Suchern die üppigsten Utopien verspricht. Die US-Tech-Firma Adobe jedenfalls hat trotz KI-Integration seine Umsätze nicht steigern können..

Hinweise aus Video:

1. Robert Habeck mit merkwürdiger Begeisterung – „Der Staat macht keine Fehler“

2. Aktienmärkte Obacht: Händler „verschieben“ Fed-Zinssenkung auf Juli

Das Video "Aktien: Stagflation, Zinsen, KI-Rausch und Schaufel-Verkäufer!" sehen Sie hier..