BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die von der EU-Kommission vorgeschlagenen gelockerten Regeln für Landwirte dürfen aus Sicht von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir nicht zu weniger ambitionierten Umweltzielen führen. Mit den Änderungen würden Regelungen für Landwirtinnen und Landwirte reduziert und diese so entlastet. Zugleich senkten diese aber auch das "Umweltambitionsniveau", kritisierte der Grünen-Politiker am Freitagabend in Berlin. Özdemir mahnte Anpassungen der Kommissionsvorschläge an.

Nach Bauernprotesten will die EU-Kommission gelockerte Umweltauflagen für Landwirte erlauben. Dabei geht es unter anderem um Regeln für Brachflächen, wie die Brüsseler Behörde am Freitagabend mitteilte. Gemeint sind etwa Standards, die für den guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand von Flächen sorgen sollen. Grundsätzlich müssen sich Landwirte an diese halten, um von den milliardenschweren EU-Agrarsubventionen zu profitieren.