Osnabrück (ots) - Angesichts der eingebrochenen Verkaufszahlen von E-Autos hatVerkehrsminister Volker Wissing die Hersteller zur Produktion "erschwinglicher"E-Fahrzeuge gedrängt: "Die deutschen und europäischen Autobauer müssen schnellElektroautos in Europa herstellen, die sich auch Normalverdiener leistenkönnen", sagte der FDP-Politiker im Interview mit der "Neuen OsnabrückerZeitung" (NOZ). "Das ist nicht Aufgabe des Staates, sondern ureigene Aufgabe derUnternehmen."Bei der Verkehrswende dürfe man nicht auf Billig-Stromer aus China setzen,mahnte Wissing. "Erschwingliche E-Autos müssen in Deutschland gebaut werden,auch das gehört dazu, um die nationale Souveränität zu stärken", sagte derMinister. "Die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg haben allzu deutlichgezeigt, wie gefährlich es ist, wenn wir bei der Bereitstellung vonGrundbedürfnissen vom globalen Handel abhängig sind. Das gilt auch für dasGrundbedürfnis nach Mobilität."Zugleich stellte sich der FDP-Minister gegen Erwägungen in der EU, heimischeHersteller zu schützen: "Ich halte nichts von Strafzöllen für chinesischeE-Autos. Wir wollen den Markt nicht abschotten, sondern uns im globalenWettbewerb messen und auch unsere Fahrzeuge auf der ganzen Welt verkaufen",sagte Wissing der NOZ. "Durch weniger Wettbewerb werden Elektroautos nichtpreiswerter. Statt Strafzöllen sind Handelsabkommen der richtige Weg, um fairenWettbewerb zu schaffen."