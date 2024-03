BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Bürgern versprochen, dass sie in vielen Bereich künftig "weniger Papierkram" brauchen. Die Bundesregierung wolle allen das Leben ein Stück einfacher machen und bürokratischen Aufwand verringern, sagte der SPD-Politiker in einer am Samstag verbreiteten Video-Botschaft. "Und deshalb bleiben wir dran in Sachen weniger Papierkram."

Das Kabinett hatte am Mittwoch ein Bürokratieentlastungsgesetz auf den Weg gebracht. Deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger müssten damit im Hotel künftig keine Meldezettel an der Rezeption mehr ausfüllen, sagte Scholz. Auch die Beantragung von Elterngeld und die Erstellung von Arbeitszeugnissen sollten digitalisiert werden.