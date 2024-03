Gestartet ist Rivian als großer Tesla-Herausforderer in den USA. Doch so richtig auf Touren kommt der Autobauer nicht. Nicht einmal 60.000 E-Fahrzeuge verkaufte das Unternehmen im vergangenen Jahr, bei Tesla waren es mehr als 1,8 Millionen. Nun wird zudem der Bau einer neuen Fabrik verschoben.

Wie Rivian bekanntgab, ist das Projekt bis auf Weiteres auf Eis gelegt. Das Bauvorhaben hatte ein Volumen von etwa fünf Milliarden Dollar. Durch den Schritt werde man zunächst 2,25 Milliarden Dollar sparen, hieß es dazu von Unternehmensseite. Entstehen sollte der Produktionsstandort im US-Bundesstaat Georgia.

In dem Werk sollte weiteren Angaben zufolge das zweite Rivian-Modell R2 gebaut werden. Der SUV ist ab Preisen von 45.000 Dollar zu haben. Das Modell solle nun in der bereits bestehenden Rivian-Fabrik in der Stadt Normal in Illinois produziert werden. Das Unternehmen erhofft sich davon auch eine schnellere Auslieferung des Modells.

In unserem Börsendienst haben wir zuletzt Gewinne kassiert – z.B im Call auf Mercedes mit über 100 Prozent – und vorsichtig Absicherungen eingezogen. Testen SIE unser Angebot über folgenden Link.

Unser Markenwertportfolio liegt seit 2023 um 50 Prozent im Plus. In diesem Jahr haben wir das Depot breiter aufgestellt. Hohe Gewinne waren auch mit Aktien wie BNP Paribas oder Mercedes zu erzielen. Derzeit planen wir neue Aufnahmen , z.B aus dem Pharma-Bereich. Testen Sie uns und seien Sie dabei.