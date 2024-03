Wie der Konzern mitteilte, lag der Erlös im abgelaufenen Jahr bei 35,4 Milliarden Euro. Das entspricht einer Verbesserung gegenüber 2022 von 16 Prozent. Das bereinigte Ergebnis schoss sogar um 76 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro in die Höhe. Unterm Strich blieben dem Unternehmen etwa 1,7 Milliarden Euro und damit mehr als doppelt so viel wie noch 2022.

Die Lufthansa verwies zur Begründung für diese positive Entwicklung auf erneut gestiegene Passagierzahlen. Diese hätten sich binnen Jahresfrist um mehr als ein Viertel auf mehr als 120 Millionen verbessert. Trotz all der guten Zahlen, das Ergebnis war das drittbeste in der Firmengeschichte, blieb aber ein kleiner Makel: Das Unternehmen wird weiterhin im MDax geführt. Eine Rückkehr in den Dax scheiterte jüngst. Die Lufthansa muss sich als Dax-Gründungsmitglied noch in Geduld üben.

