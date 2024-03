Mainz (ots) - Das stärkste Mitgliederwachstum seit 2019, gestiegene Umsätze bei

Reise- und Versicherungsprodukten und zwei bestätigte Vorstandsmitglieder: Der

ADAC Mittelrhein zog auf seiner Mitgliederversammlung am Samstag, 16. März 2024

in der Alten Lokhalle in Mainz eine positive Bilanz für das Vereinsjahr 2023.



Höchster Mitgliederzuwachs der Clubgeschichte





Der Vorsitzende Rudi Speich konnte den 121 anwesenden Mitgliedern undDelegierten positive Nachrichten verkünden. So stieg beim ADAC Mittelrhein imvergangenen Jahr die Zahl der Mitglieder von 755.628 auf 768.384. DieWachstumsquote von 1,69 Prozent ist die höchste seit 2019. Das am stärkstenwachsende Segment ist die in 2022 neu geschaffene Premium-Mitgliedschaft. FürSpeich zeigt dies, "wie groß das Bedürfnis der Menschen ist, im Falle einerNotsituation weltweit auf die bestmögliche Hilfe zurückgreifen zu können."Speich unterstrich in seiner Rede die Notwendigkeit, dass Mobilität nachhaltigerwerden muss. Dazu könne jeder und jede Einzelne beitragen. Etwa indem man kurzeWege zu Fuß oder per Rad zurück-lege, Fahrgemeinschaften bilde, das Autosparsamer fahre, auf Elektro umsteige, häufiger mit der Bahn reise oder dasDeutschlandticket abonniere. Speich: "Nicht alles passt für alle. Doch wennjeder Jahr für Jahr sieben Prozent weniger CO2 für Mobilität benötigt, schaffenwir das Klimaziel 2030 im Verkehr."An die Politik gerichtet appellierte der Regionalclub-Vorsitzende, die dafürnötigen Rahmen-bedingungen zu schaffen. Es reiche nicht, nur das Bewusstsein derMenschen für Klimaschutz zu stärken, sondern es sei auch dringend geboten, einattraktives nachhaltiges Mobilitätsangebot zu machen. "Was nutzt beispielsweisedas Deutschlandticket, wenn auf dem Land kein Bus fährt?", so Speich.ADAC im Wandel: neue Produkte und ServicesDer ADAC und auch der ADAC Mittelrhein stecken mitten in der Transformation vomreinen Pannenhelfer zum allumfassenden Dienstleister rund um die Mobilität, Heimund Gesundheit. Seit Sommer letzten Jahres stellt der ADAC fürPremium-Mitglieder den Schlüsselnotdienst kostenfrei zur Verfügung. "Damit istder ADAC der einzige bundesweite Anbieter dieses Services", so Speich. Ebensoneu ist die Medical-App des ADAC, welche unter anderem die Terminbuchung beimehr als 90.000 Gesundheitsfachkräften in Deutschland ermöglicht. Speich: "DieseEntwicklung zeigt, dass wir in einer sich wandelnden Gesellschaft mit vielenneuen Anforderungen an die Mobilität die richtigen Antworten haben."Apropos Entwicklung: Die Mitgliedsbeiträge haben maßgeblichen Anteil ampositiven wirtschaftlichen Gesamtergebnis des Regionalclubs. Auch die Umsätze in