Das Institut der deutschen Wirtschaft hat berechnet, dassschon seit Jahren ein Abfluss an Investitionsmitteln in der Größenordnung vonrund 100 Milliarden pro Jahr stattfindet. Diese Zahl ist der Saldo auszufließenden Mitteln aus dem Ausland und abfließendem Kapital aus dem Inland. Indie Praxis übersetzt heißt das: Es engagiert sich wenig Kapital von außen inDeutschland, im Gegenzug aber investieren deutsche Unternehmen große Summen imAusland. (...)Bei diesem Befund ist es nun relativ leicht, die Ursachen dieserInvestitionsschwäche aufzuspüren. Und die Befunde liegen auch vor. Es ist einBündel aus zu hohen Unternehmenssteuern, hohen Energiepreisen, überbordendenBürokratiekosten und einer nicht konsistenten Wirtschaftspolitik, dielängerfristige Planung für die Unternehmen erschwert. Ein Befund, den auch inder Ampelkoalition weitgehend anerkannt wird. Leider aber sind die Maßnahmen,mit denen man den Problemen zu Leibe rücken will, derart unterschiedlich, dassderzeit im politischen Betrieb ein Patt herrscht, so dass praktisch nichtsentschieden wird.Was dringend notwendig wäre, ist eine Art Agenda 2030, die sich zusammensetztaus einem Mix von Steuersenkungen, Entlastung beim Energiepreis undInvestitionsanreizen, bei denen Staatsgeld aber nur dann fließt, wenn es einMehrfaches an privatem Kapital anlockt. Hinzukommen müssen ein Abbau von Hürdenbei Genehmigungsverfahren und ein Bürokratieabbau, der sich nicht aufHotelmeldescheine beschränkt, sondern endlich einmal die Baugesetzbücher derLänder entrümpelt und so für neuen Schwung am Bau sorgt.