ILMENAU (dpa-AFX) - Die Linke in Thüringen setzt bei der Landtagswahl auf ihren Ministerpräsidenten Bodo Ramelow und ein Regierungsprogramm, das mehr Staat und Gerechtigkeit verspricht. Ramelow und der Parteivorstand bekräftigten auf einem zweitägigen Landesparteitag in Ilmenau den Regierungsanspruch der Linken nach der Landtagswahl im September - trotz derzeit schwacher Umfragewerte. "Wir starten nicht in der besten Startposition. Aber das macht mir keine Angst", sagte Ramelow am Sonntag. Die Linke traue sich zu, am 1. September die Landtagswahl zu gewinnen. Ramelow: "Wir kämpfen gegen Faschismus"

"Wir kämpfen dabei nicht gegen andere Parteien, wir kämpfen gegen Faschismus", betonte Ramelow. "Mein Ziel ist es, die AfD unter 30 (Prozent) und uns über 30 zu bringen." Es gehe um ein weltoffenes und demokratisches Thüringen. "Wir stehen für die soziale Verantwortung in diesem Land." Ramelow reagierte damit auf die hohen Umfragewerte der vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuften Thüringer AfD.