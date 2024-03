LONDON und TORONTO, 18. März 2024 /PRNewswire/ -- Der FMV Industrial Infrastructure Fund I SCSp, beraten von Fair Market Value Capital Partners („ FMV ") und der TD Greystone Infrastructure Fund (Global Master) SCSp („ TDGIF "), beraten von TD Asset Management Inc. („ TDAM "), gaben heute bekannt, dass sie gemeinsam eine 28%ige Beteiligung an PSA Italy von PSA International („ PSA "), einem weltweit führenden Hafenbetreiber, erworben haben.

Durch die Investition in PSA Italy werden FMV und TDGIF weiterhin die Strategie von PSA Italy unterstützen, sowohl auf dem lokalen italienischen Markt zu wachsen als auch den fokus auf benachbarte Märkte in der Schweiz und in Süddeutschland zu erweitern.

Frederic Michel-Verdier, Gründungspartner und CEO von FMV, sagte: „Diese Investition in PSA Italiy ist der Höhepunkt einer jahrzehntelangen professionellen Beziehung zu PSA. Wir freuen uns über die erneute Zusammenarbeit mit PSA, einem weltweit führenden Unternehmen im Hafen- und Terminalgeschäft, bei der Investition in dieses erstklassige Objekt. Wir sind beeindruckt von dem Weltklassebetrieb, den das Management und die Mitarbeiter von PSA Italy führen. PSA Italy ist der führende Anbieter von Gateway-Terminals in Italien und ist einzigartig positioniert, um seinem hochindustriellen Kundenstamm in Norditalien und darüber hinaus umweltfreundliche Logistikdienstleistungen anzubieten. Wir freuen uns darauf, durch diese Investition in PSA Italy auf der starken Beziehung aufzubauen, die wir sowohl mit PSA als auch mit TDAM haben."

Jeff Mouland, Managing Director und Head of Global Infrastructure Investments bei TDAM, sagte:„TDAM freut sich, mit PSA und FMV bei dieser Transaktion zusammenzuarbeiten. Der Hafensektor ist ein strategischer Schwerpunkt der globalen Diversifizierung unseres Fonds, und die Möglichkeit, unser europäisches Hafenportfolio weiter auszubauen, ist eine einzigartige Chance für unsere Strategie. Wir freuen uns darauf, auf unserer Investition in PSA Italy aufzubauen und unsere laufende Zusammenarbeit weltweit zu erweitern."