Osnabrück (ots) - Vor dem Hintergrund des drohenden Finanzlochs imBundeshaushalt 2025 fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) dieAmpel-Koalition auf, endlich mit dem geplanten Bundestariftreuegesetz ernst zumachen. "Wenn wir ähnliche Tarifbindungsquoten wie die skandinavischen Staatenhätten, würden wir allein 27 Milliarden Euro mehr im Jahr an Einkommenssteuerneinnehmen, die Beschäftigten hätten 60 Milliarden Euro mehr zum Ausgeben, und indie Sozialversicherungen würden 43 Milliarden Euro fließen", sagteDGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell im Gespräch mit der "Neuen OsnabrückerZeitung" (NOZ). "All das dürfte auch im Sinne von Bundesfinanzminister ChristianLindner sein", betonte Körzell.Der DGB und seine Gewerkschaften machen sich seit langem dafür stark, dass nurtarifgebundene Unternehmen öffentliche Aufträge erhalten dürfen. DieBundesregierung hat zugesagt, der Forderung mit einem Bundestariftreuegesetznachzukommen. Die Abstimmung zwischen den Ministerien dauere allerdings schonviel zu lange, kritisierte DGB-Vorstand Körzell im NOZ-Gespräch: "Ich kann alsonur hoffen, dass das Tariftreuegesetz zügig kommt. In Industrie, Handwerk undHandel wird auch schneller gearbeitet. Das sollte sich die Ampel als Maßstabnehmen".