FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung' zu Scholz in Israel:

"Israel darf und muss sich gegen den Terror der Hamas verteidigen. Dabei geht es aber auch ums Wie. (…) Premier Benjamin Netanjahu aber gefährdet mit seiner Art der Kriegsführung diese Aussicht. Wenn er Wege zu einer Zwei-Staaten-Lösung verbauen sollte, werden die Menschen in Israel wohl nie in Frieden leben. Deshalb müssen die USA und, mit bescheideneren Möglichkeiten, Deutschland die israelische Regierung nicht nur an die Hand nehmen, sondern möglichst viel tun, um sie dabei zu unterstützen, in eine vernünftige Richtung zu gehen. Für Deutschland ist das aus historischen Gründen eine sehr schwierige Mission. Scholz handelt daher klugerweise eng abgestimmt mit den USA. Er tut, was er kann. Dass der Kanzler Israels Vorgehen in Gaza während der Pressekonferenz mit Netanjahu offen infrage gestellt hat, war ein deutliches Zeichen."/DP/he