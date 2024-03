RUST, Deutschland, 18. März 2024 /PRNewswire/ -- MSI, ein weltweit führender Anbieter von Servern, wird auf dem CloudFest 2024, Stand #H02 im Europa-Park vom 19. bis 21. März seine neuesten flüssigkeitsgekühlten und GPU-Server vorstellen, die von AMD-Prozessoren und 5th Gen Intel Xeon Scalable-Prozessoren angetrieben werden und für die sich entwickelnden Anforderungen moderner Rechenzentren optimiert sind.

„Da immer mehr Rechenzentren Anwendungen wie KI nutzen, um das Kundenerlebnis zu verbessern, haben die Anforderungen an mehr Rechenleistung und eine höhere Einsatzdichte zu erheblichen Veränderungen in der IT-Infrastruktur geführt, was zu einem verstärkten Einsatz von Flüssigkeitskühlung führt", sagt Danny Hsu, General Manager of Enterprise Platform Solutions. „Die flüssigkeitsgekühlten Serverplattformen von MSI ermöglichen es Rechenzentren, effizienter zu arbeiten und gleichzeitig rechenintensivere Workloads zu implementieren."