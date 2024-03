TORONTO und HAIFA, Israel, 15. März 2024 -- NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (Deutschland: J90) (das "Unternehmen" oder "NurExone"), ein bahnbrechendes biopharmazeutisches Unternehmen, das Therapien im Bereich der regenerativen Medizin entwickelt, gab heute seine Absicht bekannt, seine Marktpräsenz durch einen kürzlich eingereichten Antrag auf Notierung am OTCQB Venture Market (der "OTCQB") in den Vereinigten Staaten zu erweitern. Die Notierung am OTCQB unterliegt der Genehmigung durch die OTC Markets Group.