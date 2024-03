Pressestimme/'The Independent' Westen muss nach Putin-Wahl Flagge zeigen Zur Präsidentschaftswahl in Russland meint der Londoner "Independent" am Montag: "Mit diesem erwartungsgemäß eindeutigen Ergebnis im Rücken werden Putin und der Kreml die Wahl als Zeichen der Unterstützung für den Krieg in der Ukraine werten. Und …