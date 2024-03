NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Meyer Burger Technology von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 0,38 auf 0,07 Franken gesenkt. 2023 sei die Welt für den Hersteller von Solaranlagen noch in Ordnung gewesen mit dem Rückenwind milliardenschwerer staatlicher Unterstützung für die Solarenergie in den USA, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf den europäischen Absatzmärkten aber habe die Konkurrenz aus China auf die Profitabilität gedrückt. Nun fehlten die Mittel für die Ambitionen auf dem US-Markt./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2024 / 03:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

