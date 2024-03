NORTHBROOK, Illinois, 8. Februar 2024 /PRNewswire/ -- UL Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der angewandten Sicherheitswissenschaft, kündigte sein neues UL Verified Healthy Building Mark for New Construction (UL Prüfzeichen für gesundes Bauen) an, das Gebäudeeigentümern und Fachleuten aus der Branche die Möglichkeit gibt, ihre Neubauprojekte zu differenzieren und die Gesundheit und das Wohlbefinden der zukünftigen Bewohner zu unterstützen. Der neue Überprüfungsdienst steht für verschiedene Neubau-, Sanierungs- oder Mieterausbauprojekte zur Verfügung, darunter Gewerbe-, Industrie- und Mehrfamilienwohngebäude.

Das UL Verified Healthy Building Mark for New Construction wurde für neue Gewerbe-, Wohn- und Industriebauprojekte entwickelt, um Kunden dabei zu helfen, ihr Projekt zu differenzieren und potenzielle Bewohner anzusprechen, indem sie ihr Engagement für eine bessere Umweltqualität in Innenräumen demonstrieren.

„Die Menschen werden sich immer mehr bewusst, wie Innenraumluft, Wasser und andere Faktoren ihre Gesundheit beeinflussen können, von potenziellen Mietern, die eine Wohnung mieten wollen, bis hin zu globalen Unternehmen, die nach Büroflächen suchen. Der Nachweis eines Engagements für eine bessere Umweltqualität in Innenräumen kann einen Mehrwert für neue und sanierte Gebäude darstellen und dazu beitragen, dass sich ein Projekt bei den zukünftigen Bewohnern abhebt und die steigenden Erwartungen an eine bessere Gesundheit und ein besseres Wohlbefinden in der gebauten Umwelt erfüllt werden", so Joel Ritschel, Director of Enterprise Sustainability in der Healthy Buildings Group bei UL Solutions.

Als Teil des Verifizierungsprozesses befähigt UL Solutions Bauherren, wichtige Entscheidungen zur Optimierung der Gesundheit und des Wohlbefindens in Innenräumen bereits in den frühen Phasen eines Projekts zu treffen und so möglicherweise kostspielige und zeitaufwändige Änderungen nach Abschluss der Bauarbeiten oder Verbesserungen zu vermeiden. Mit dem UL Verified Healthy Building Mark for New Construction Programm können Kunden eine von vier Verifizierungsoptionen erhalten:

UL Verified Healthy Building for New Construction Core and Shell (Kern und Hülle)

UL Verified Healthy Building for New Construction Indoor Air (Innenraumluft)

UL Verified Healthy Building for New Construction Indoor Air and Water (Luft und Wasser in Innenräumen)

UL Verified Healthy Building for New Construction Residential (Wohnen)

UL Prüfzeichen sind weltweit anerkannt. Das Prüfverfahren umfasst Messungen vor Ort und visuelle Inspektionen mit einem wissenschaftlich fundierten, von Experten geleiteten Ansatz zur Umweltqualität in Innenräumen (IEQ). Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung im Bereich IEQ arbeitet UL Solutions proaktiv mit den Projektteams der Kunden zusammen, um ihnen dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen und die optimale Verifizierungsoption für ihre gebaute Umgebung zu finden. Das UL Verified Healthy Building Mark for New Construction wurde entwickelt, um mit Zertifizierungsprogrammen von Drittanbietern für nachhaltige Gebäude zusammenzuarbeiten, darunter die Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology (BREEAM), ENERGY STAR, Fitwel, Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), der WELL Building Standard und andere.