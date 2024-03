Nürnberg (ots) - Die UmweltBank hat im Geschäftsjahr 2023 nach vorläufigen

Zahlen ein Ergebnis vor Steuern von ca. 1 Mio. Euro erwirtschaftet. Trotz sehr

hoher Aufwendungen für die digitale Transformation konnte ein positives Ergebnis

erzielt werden.



Ertragslage maßgeblich geprägt durch Zinsumfeld und Sondereffekte





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Das Zinsergebnis stand im zurückliegenden Geschäftsjahr aufgrund der Zinswendeund veränderter Konditionen von TLTRO-Mitteln unter Druck. Das Finanzergebnislag mit 7,2 Mio. Euro deutlich unter dem Vorjahreswert. Dabei ist zu beachten,dass der Verkauf eines Windparks 2022 zu einem Einmalerlös in Höhe von 20 Mio.Euro geführt hatte. Das Provisions- und Handelsergebnis trug mit rund 9,1 Mio.Euro zu den Erträgen bei. Schwächere Provisionen im Wertpapiergeschäft konntendurch Einnahmen im Kreditgeschäft ausgeglichen werden.Der Personalaufwand stieg auf 25,6 Mio. Euro, insbesondere geprägt durchNeueinstellungen in aufsichtsrechtlich relevanten Bereichen, die Einführungeines neuen Vergütungssystems und die Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie.Zum Jahresende beschäftigte die Bank 354 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dasentspricht rund 300 FTE. Die Verwaltungsaufwendungen von 31,5 Mio. Euro lagendeutlich über dem Vorjahr, sind aber geprägt durch Investitionen von 10 Mio.Euro für den Wechsel des Kernbanksystems, der im Übrigen im Plan abgeschlossenwerden konnte.Nachfrage im Kreditgeschäft weiterhin auf hohem NiveauInsgesamt vergab die Bank 2023 neue Kredite mit einem Volumen von rund 460 Mio.Euro. Rund drei Viertel davon entfielen auf Projekte im Bereich der erneuerbarenEnergien. Sowohl bei Photovoltaik- als auch Windenergieanlagen verzeichnete dieBank 2023 eine hohe Nachfrage und finanzierte in beiden Bereichen höhereVolumina als im Vorjahr. Daneben vergab die UmweltBank Kredite in Höhe von rund100 Mio. Euro für nachhaltige Immobilienprojekte. Die Immobilienbranche istweiterhin unter Druck, jedoch gibt es erste Anzeichen für eine Trendwende.Angesichts wieder sinkender Bauzinsen, steigender Mieten und Entspannung bei derVerfügbarkeit von Fachkräften und Material könnte die Neubautätigkeit wieder anSchwung gewinnen. "Die Energiewende und Nachhaltigkeit im Immobiliensektor sindMegatrends, bei denen die UmweltBank seit über 25 Jahren erfolgreich am Marktpositioniert ist. In den kommenden Jahren wollen wir unsere Marktanteiledeutlich ausbauen", so Vorstandssprecher Dietmar von Blücher.Transformation ermöglicht in den kommenden Jahren deutliches Wachstum im Privat-