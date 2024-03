NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach endgültigen Geschäftszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Die Solvabilität und die Dividende seien etwas besser als erwartet, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor allem die höhere Dividende spiegele die positiven Aussichten bei den Ergebnissen des Rückversicherers wider./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2024 / 03:17 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2024 / 03:17 / EST