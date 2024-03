WIESBADEN (ots) -



Im Jahr 2023 wurden nach vorläufigen Zahlen 16,3 Millionen Tonnen Abfälle und

Schrott im Wert von 11,4 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden im gleichen Zeitraum 13,4

Millionen Tonnen Abfälle und Schrott für 14,6 Milliarden Euro nach Deutschland

importiert. Damit sanken die Exporte von Abfällen und Schrott im Jahr 2023

mengenmäßig um 2,8 % und wertmäßig um 18,0 % gegenüber dem Jahr 2022. Die

Importe von Abfällen und Schrott gingen gegenüber dem Vorjahr ebenfalls zurück,

mengenmäßig um 15,3 % und wertmäßig um 22,2 %. Hauptsächlich wurden Abfälle und

Schrott aus unedlen Metallen wie Eisen und Stahl exportiert und importiert, mit

einem mengenmäßigen Anteil von 55,7 % an allen Abfallexporten sowie 34,0 % an

den Importen.







Die meisten Exporte und Importe von Abfällen und Schrott im Jahr 2023 wurden mit

europäischen Staaten gehandelt. Mengenmäßig gingen 91,6 % (14,9 Millionen

Tonnen) in andere europäische Staaten. Importiert wurden mengenmäßig 97,8 %

(13,1 Millionen Tonnen) der Abfälle und des Schrotts aus Europa. Wertmäßig fiel

der europäische Anteil des gehandelten Abfalls und Schrotts im Jahr 2023

geringer aus. So gingen wertmäßig 84,1 % (9,6 Milliarden Euro) in andere

europäische Staaten, während importseitig der Anteil Europas an den gesamten

Abfall- und Schrotteinfuhren 83,5 % (12,2 Milliarden Euro) betrug.



Die meisten Abfall- und Schrottexporte gingen im Jahr 2023 mit 3,0 Millionen

Tonnen in die Niederlande im Wert von 1,1 Milliarden Euro, gefolgt von Belgien

mit 2,3 Millionen Tonnen im Wert von 1,8 Milliarden Euro und Italien mit 1,8

Millionen Tonnen für 1,3 Milliarden Euro.



Auch importseitig kamen im Jahr 2023 die meisten Abfälle aus den Niederlanden.

Von dort wurden 2,7 Millionen Tonnen Abfälle und Schrott im Wert von 1,8

Milliarden Euro eingeführt. Auf den Plätzen 2 und 3 folgten Polen mit 1,8

Millionen Tonnen für 0,9 Milliarden Euro und Tschechien mit 1,4 Millionen Tonnen

im Wert von 0,7 Milliarden Euro.



7,6 % der Abfallexporte gehen nach Asien; lediglich 0,8 % der Abfallimporte

kamen aus Asien



Zweitwichtigster Markt für die deutschen Exporte von Abfällen und Schrott war im

