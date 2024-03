In den Fußstapfen von Hercules zu einer tiefen Entdeckung in Idaho

Im vergangenen Oktober wurde Hercules Silver Corp. (TSX.V: BIG) mit 20 Cents gehandelt und meldete die Ergebnisse des ersten Tiefbohrlochs auf seinem Hercules Projekt in Idaho, das eine bedeutende Porphyr-Entdeckung bestätigte, indem es 185 m @ 0,84% Kupfer in 246 m Tiefe durchteufte. Der Aktienkurs stieg daraufhin bis Ende des Monats auf $1 und Anfang November investierte Barrick Gold Corp. (der zweitgrößte Goldproduzent der Welt) $23 Mio. in eine Privatplatzierung zu $1,10 pro Einheit. Der Aktienkurs von Hercules stieg daraufhin auf bis zu $1,62 und das Unternehmen erfreut sich derzeit einer Marktkapitalisierung von mehr als $200 Mio. Trotz unterschiedlicher Lagerstättentypen sind die Ähnlichkeiten zwischen Hercules Silver Corp. und seinem Nachbarn NevGold Corp. frappierend.

Im Jahr 2022 verkündete NevGold Corp. (TSX.V: NAU; WKN: A3CTE1; aktuelle Marktkapitalisierung: $29 Mio.) eine Optionsvereinbarung für das Nutmeg Mountain Goldprojekt von GoldMining Inc. (TSX: GOLD, aktuelle Marktkapitalisierung: $219 Mio.). Letzten Monat im Januar führte NevGold die 100%-Projektübernahme durch, wobei GoldMining zum größten Aktionär wurde und etwa 30% der ausstehenden Aktien von NevGold besitzt.

GoldMining investierte auch in NevGold im Rahmen einer Privatplatzierung, da die gebildete Partnerschaft darauf abzielt, potenzielle Vorteile zu teilen, während NevGold "die Arbeiten zum Ausbau und zur Entwicklung des Nutmeg Mountain Projekts" durchführt, während GoldMining auch erklärte, dass es "durch den anhaltenden Explorationserfolg bei Limousine Butte in Nevada und das Potenzial der anderen Projekte innerhalb des NevGold-Portfolios ermutigt wird".

Ähnlich wie Hercules plant NevGold nicht nur weitere Bohrungen in seinen oberflächennahen Lagerstätten, um die Ressourcen zu vergrössern, sondern auch um Entdeckungen in der Tiefe zu machen. Im Gegensatz zu den niedriggradigen Porphyrmineralisationen des Hercules Projekts zielt NevGold auf hochgradige Feeder-Systeme ab, die typischerweise in epithermalen Goldlagerstätten mit geringer Sulfidierung vorkommen.

Angesichts der Tatsache, dass die Goldpreise in letzter Zeit neue Allzeithochs markiert haben, könnten Goldexplorations- und Minenaktien bald in einen starken Bullenmarkt eintreten, insbesondere jene wenigen Unternehmen, die in vorteilhaften Rechtsordnungen tätig sind und über Ressourcen von mehr als 1 Mio. Unzen mit beträchtlichem Wachstumspotenzial verfügen, die von sehr erfahrenen Managementteams mit starker Unternehmensbeteiligung (Aktienpositionen) geführt und von prominenten strategischen Partnern und langfristigen Aktionären unterstützt werden.