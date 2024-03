APA ots news: FMA-Bericht zum Asset Management auf dem österreichischen Fondsmarkt im Jahr 2023:

Verwaltetes Vermögen steigt trotz Nettomittelabflüssen auf 213 Mrd. (+6,5%)



Wien (APA-ots) - Österreichs Fondsindustrie verwaltete zum 31.12.2023 ein Fondsvermögen in Höhe von 213,2 Mrd., ein Zuwachs um + 12,9 Mrd. oder + 6,5% im Vergleich zum Jahresultimo 2022. Und das, obwohl aggregierte Nettomittelabflüsse von - 1,1 Mrd. zu verkraften waren, insbesondere bei Immobilienfonds (- 1,7 Mrd.) und Mischfonds (- 1,5 Mrd.), Rentenfonds (+ 1,7 Mrd.) und Aktienfonds (+ 460 Mio.) verbuchten hingegen Zuflüsse. Insgesamt schafften die österreichischen Asset Manager - gemessen am verwalteten Vermögen - aber das historisch zweitbeste Ergebnis und holten den massiven Einbruch um rund 30 Mrd. im Jahr 2022, insbesondere ausgelöst durch die Kapitalmarktturbulenzen in Folge des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine, zu mehr als einem Drittel wieder auf. Das Angebot blieb auf dem österreichischen Investmentfondsmarkt im Vergleich zum Jahr davor stabil: Wie 2022 waren im Berichtsjahr 14

Kapitalanlagegesellschaften sowie 60 Alternative Investmentfonds Manger zum Vertrieb zugelassen; diese boten 1.191 Alternative Investmentfonds (AIF) sowie 883 inländische Organismen zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) an - 2022 waren es 1.197 AIF und 873 OGAW. Dies geht aus dem heute veröffentlichten Bericht der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) zum Asset Management im 4. Quartal und Gesamtjahr 2023 hervor.