Bis heute hat Geekplus Projekte für 70 verschiedene Einzelhändler, 3PLs und andere Unternehmen in 19 Ländern Europas abgeschlossen. Dieser Meilenstein ist ein Beweis für die starke Marktpräsenz des Unternehmens und die Ausgereiftheit seiner Lösungen. Geekplus wird auf der LogiMAT vom 19. bis 21. März seine Lösungen für mobile Auftragsabwicklung und Lagerautomatisierung vorstellen. Besuchen Sie das Team an Stand 6B61.

DÜSSELDORF, Deutschland, 18. März 2024 /PRNewswire/ -- Geekplus, der weltweit führende Anbieter von mobilen Robotern und intelligenten Logistiklösungen, feiert bei der Lieferketten-Fachmesse LogiMAT in Stuttgart sein fünfjähriges Bestehen auf dem europäischen Markt. Die LogiMAT markiert auch das europäische Debüt von Geekplus Pallet-to-Person, einer innovativen Lösung für die Palettenlagerung.

Die Geekplus Pallet-to-Person-Lösung ist eine Kombinationslösung für die schnelle Kommissionierung und Lagerung von Paletten mit hoher Dichte, bei der automatische Palettenlager auf den oberen Ebenen und Regalroboter für die Kommissionierung auf der unteren Ebene eingesetzt werden. Mit der Ergänzung seines Goods-to-Person-Angebots durch Pallet-to-Person-Lösungen unterstützt Geekplus seine europäischen Kunden mit einer Reihe von Lagerlösungen.

Das neueste europäische Projekt des Unternehmens bringt die vertikale Tote-to-Person-Lagerlösung – die bis zu 12 Meter hoch sein kann – nach Italien, wo ein Pharmakunde eine Lösung zur schnellen Abwicklung eines breiten Spektrums von online vertriebenen Waren benötigte.

„Während Pallet-to-Person den Unternehmen ermöglicht, große Paletten in den oberen Etagen ihrer Lagerhäuser zu lagern, ist die Tote-to-Person-Lösung perfekt für europäische Kunden, die eine hochdichte Lagerung für kleine und mittelgroße Waren benötigen", berichtet Markus Schellinger, Head of Solutions bei Geekplus EMEA. „Die Lösung ist in verschiedenen Größen erhältlich, wobei der 11-Meter-Roboter perfekt dazu geeignet ist, den gesamten vertikalen Lagerraum vollständig zu nutzen. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Lösung problemlos mit unserem Shelf-to-Person-Produkt einsetzbar ist, um ein noch effizienteres Kommissionierungsszenario zu ermöglichen."

Geekplus bietet modulare, skalierbare Lösungen für die Auftragsabwicklung, die eine flexible Anpassung an die veränderten Geschäftsprioritäten der Kunden erlauben. Besuchen Sie uns auf der LogiMAT an Stand 6B61, um die drei wichtigsten Goods-to-Person-Roboter des Unternehmens zu erleben.

Geekplus verfügt über das branchenweit größte Portfolio an mobilen Robotiklösungen für die Auftragsabwicklung. Mehr als 1.000 weltweit führende Unternehmen der Branche nutzen unsere Lösungen, um eine flexible, zuverlässige und hocheffiziente Automatisierung von Lagern zu realisieren. Geekplus wurde 2015 gegründet und beschäftigt mehr als 1.500 Mitarbeitende mit Niederlassungen in den USA, Deutschland, Großbritannien, Japan, Südkorea, China, Hongkong SAR und Singapur.

