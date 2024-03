Seite 2 ► Seite 1 von 2

Porto, Portugal, 18. März 2024 (ots/PRNewswire) - In einem aufregenden Schritt,der verspricht, die Art und Weise, wie wir Gesundheit und Wellness angehen, neuzu definieren, freut sich Erakulis (https://erakulis.com/en?utm_source=cision&utm_medium=press&utm_campaign=prelaunch&utm_id=erakulisfounders&utm_content=title), die bevorstehende Markteinführung seiner bahnbrechendenAll-in-One-Wellness-App (https://erakulis.com/en?utm_source=cision&utm_medium=press&utm_campaign=prelaunch&utm_id=erakulisfounders&utm_content=all-in-one-app)anzukündigen, die Fitness, Ernährung und mentales Gleichgewicht in einernahtlosen Erfahrung in Einklang bringen soll. Diese innovative Plattform istnicht nur eine weitere App, sondern eine Revolution des Lebensstils, die unterder Leitung ihres Gründers Cristiano Ronaldo (https://erakulis.com/en?utm_source=cision&utm_medium=press&utm_campaign=prelaunch&utm_id=erakulisfounders&utm_content=cristiano) , der für seine gesunden Gewohnheiten und Routinen bekannt ist,sorgfältig ausgearbeitet wurde.Erakulis hat die Komplexität eines ausgewogenen Lebensstils in der heutigenschnelllebigen Welt erkannt und unterstreicht mit seinem neuesten Angebot dasEngagement der Marke für die Förderung der ganzheitlichen Gesundheit. Durch dieIntegration modernster Technologie mit fachkundig kuratierten Inhaltenermöglicht die Plattform ihren Nutzern, ihre Gesundheits- und Wellness-Reise aufintegrierte, zugängliche und personalisierte Weise selbst in die Hand zu nehmen.Exklusives Angebot für frühzeitige Anwender"Um diesen Meilenstein zu feiern, freut sich Erakulis (https://erakulis.com/en?utm_source=cision&utm_medium=press&utm_campaign=prelaunch&utm_id=erakulisfounders&utm_content=erakulis) , eine besondere Einladung an Wellness-Enthusiastenweltweit auszusprechen. Wenn Sie sich über die entsprechende Landing Page aufunsere Warteliste setzen lassen, erhalten Sie einen exklusiven Rabatt von 50 %auf Ihr Abonnement. Mit diesem zeitlich begrenzten Angebot möchten wir uns beiunserer Community für ihre Unterstützung und ihren Enthusiasmus für eingesünderes, ausgeglicheneres Leben bedanken."Merkmale, die Erakulis auszeichnen:- Personalisierte Wellness-Pläne (https://erakulis.com/en?utm_source=cision&utm_medium=press&utm_campaign=prelaunch&utm_id=erakulisfounders&utm_content=wellness-plans) : Maßgeschneiderte Pläne für Fitness, Ernährung und mentalesWohlbefinden, die sich an Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele anpassen.- Online-Terminvereinbarung (https://erakulis.com/en?utm_source=cision&utm_medium=press&utm_campaign=prelaunch&utm_id=erakulisfounders&utm_content=online-appointments) : Zugang zu Ratschlägen und Erkenntnissen von Gesundheits- und