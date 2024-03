Richard Teng sieht den Bitcoin auf dem besten Weg, seine Rekordrallye fortzusetzen und bis Ende des Jahres die Marke von 80.000 US-Dollar zu knacken. Der Grund: Institutionelle Investoren investieren weiter in Krypto-ETFs, sagte Teng laut Bloomberg am Sonntag auf einer Veranstaltung in Bangkok.

Der Bitcoin ist in diesem Jahr bereits um fast 56 Prozent gestiegen und erreichte letzte Woche ein Allzeithoch von 73.798 US-Dollar. Diese Rallye hat bei einigen Anlegern Befürchtungen über eine Blase geweckt, was in den letzten Handelstagen zu erhöhter Volatilität und Verkaufswellen geführt hat.

Teng wurde CEO von Binance, nachdem Mitbegründer Changpeng Zhao im November zurückgetreten war. Die Kryptobörse hatte sich zuvor mit den US-Behörden auf eine Strafzahlung von 4,3 Milliarden Dollar geeinigt. Binance wurde vorgeworfen, ohne behördliche Zulassung in den USA tätig gewesen zu sein.

Seit der Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs in den USA im Januar habe es einen stetigen Zufluss in diese Fonds gegeben. Teng erwartet, dass Stiftungen und Family Offices ihre Investitionen in Bitcoin-ETFs in naher Zukunft erhöhen werden.



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





Der neue Smart Investor ist da! Dividenden & Zinsen – Das Geheimnis des passiven Einkommens: In einer Welt, in der finanzielle Unabhängigkeit und Sicherheit einen hohen Stellenwert haben, präsentiert Smart Investor die ultimative Anleitung zu Dividendenwerten. Entdecken Sie, wie Sie mit Dividendenaristokraten, die auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurückblicken können, ein stabiles passives Einkommen generieren. Dividenden & Zinsen – Das Geheimnis des passiven Einkommens: In einer Welt, in der finanzielle Unabhängigkeit und Sicherheit einen hohen Stellenwert haben, präsentiert Smart Investor die ultimative Anleitung zu Dividendenwerten. Entdecken Sie, wie Sie mit Dividendenaristokraten, die auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurückblicken können, ein stabiles passives Einkommen generieren. Jetzt kostenlos in die neue Ausgabe reinschauen!

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!