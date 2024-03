NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Porsche AG von 80 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Sportwagenbauer liefere Qualität statt Quantität, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Zahlen hätten daher einen relativ dürftigen Margenausblick überlagert. Er behält seine Schätzungen am oberen Ende der Zielspanne. In der Debatte bleibe die angemessene Bewertung der Porsche AG im Spannungsfeld zwischen Ferrari und Mercedes-Benz./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2024 / 23:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2024 / 23:47 / ET

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 90,10EUR auf Tradegate (18. März 2024, 11:39 Uhr) gehandelt.



Rating: Hold

Analyst:

Kursziel: 85 Euro