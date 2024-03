Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köngen (ots) - Die Staufen AG zählt zum elften Mal in Folge zu den bestenBeratungsunternehmen Deutschlands. In der renommierten Rangliste von brand einsund Statista landeten die Operational-Excellence-Experten gleich in dreiBranchen ganz vorne. Und auch im Beratungsfeld Operations Management sichertesich das Consultinghaus die Spitzenposition. Kunden und Experten loben dieUmsetzungsstärke sowie den auf ganzheitliche Performanceverbesserungausgerichteten Beratungsansatz."Chancen erkennen, Lösungen erarbeiten und beherzt umsetzen - das ist die Basisfür nachhaltigen Erfolg. Für unsere Kunden erzielen wir so signifikanteErgebnissteigerungen und etablieren eine leistungsfördernde Verbesserungskultur.Mit einem ganzheitlichen Verständnis von Operational Excellence und PerformanceImprovement setzen wir die richtigen Akzente, die sich dann auch positiv in derGuV niederschlagen", sagt Wilhelm Goschy, Vorstandsvorsitzender der Staufen AG.Die vergangenen Jahre hätten Unternehmen vor viele unvorhersehbareHerausforderungen gestellt. Dabei habe sich aber immer wieder gezeigt: "Werseine Komfortzone verlässt und an der Bewältigung seiner unternehmerischenAufgaben arbeitet, kann sein Business und seine Mitarbeitenden für denzunehmenden Wettbewerb stärken. Probleme also nicht aussitzen, sondern anpacken:Operational Excellence statt German Angst".Entscheidend für die Platzierung im brand-eins-Beraterranking sind nicht Umsatzoder Anzahl der Mitarbeitenden, sondern qualitative Bewertungen durchKundenurteile, Brancheninsider und andere Beratungsunternehmen. Dazu wurden rund6.900 Experten und Berater sowie mehr als 1.500 Führungskräfte aus Unternehmenaller Größenklassen um ihre Einschätzung gebeten. Staufen-CEO Goschy: "Es freutuns sehr, dass wir mit unserer Arbeit erneut die Entscheider in der Wirtschaftüberzeugen konnten. Die Bestätigung unserer Spitzenposition zeigt, dass wirunseren Kunden stets einen echten Mehrwert bieten und immer wieder verborgenePotenziale in Unternehmen heben können."Top-Beurteilungen bei Digitalisierung, Einkauf und Supply Chain NetworkManagementIn den Beratungsfeldern "Digitalisierung", "Einkauf & Supply Chain Management","Operations Management", "Organisation" und "Restrukturierung" konnte Staufenseine Auszeichnung aus dem Vorjahr wiederholen. Neu hinzu kamen die Bereiche"Coaching" und "Strategieentwicklung". Wilhelm Goschy betont die Bedeutung desübergreifenden Ansatzes: "Das breite Spektrum unterstreicht die Bandbreite, dieBeratungsunternehmen heute abdecken müssen. Es reicht nicht mehr, in einzelnenDisziplinen zu glänzen. Heute müssen komplexe Netzwerke beherrscht und optimiert