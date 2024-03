Seite 2 ► Seite 1 von 2

GENF/ FRANKFURT (ots) - AvS Advisors, eine internationale Beratungs-Boutique,die Familienunternehmen und privat gehaltene Firmen zu Governance- undFührungsfragen berät, ist stolz darauf bekanntzugeben, eine zertifizierte BCorporation zu sein. Mit dem Anschluss an die globale Bewegung für eineinklusive, gerechte und regenerative Wirtschaft stellt die Beratung ihrbeharrliches Engagement für Nachhaltigkeit, Integrität und verantwortungsvolleInhaberschaft und Unternehmensführung unter Beweis. AvS Advisors gehört damit zuden über 130 B Corps in der Schweiz und mehr als 8.300 B Corps weltweit, diesich für einen Paradigmenwandel und eine stärkere Nachhaltigkeitsperformanz imprivaten Sektor einsetzen.Seit ihrer Gründung im Jahr 2011 kann AvS Advisors eine überzeugendeErfolgsbilanz durch ihre hochwertigen Governance- und Leadership-Lösungenvorweisen. Dabei werden ihre Klienten durch ein internationales Team auserfahrenen Beratern verschiedenster Nationalitäten und Sprachen betreut. Als"One Firm" greift die Boutique zudem auf die umfangreiche Erfahrung ihrerBerater zurück, um Familienunternehmen, Family Offices und privat gehalteneFirmen anzuleiten und zu unterstützen. Durch seine innovativen und exzellentenBeratungsleistungen kann das Unternehmen stolz auf seine fast 100%igeErfolgsquote - bei oft komplexen und anspruchsvollen - Inhaber- undFührungsfragen blicken."Dass AvS Advisors Teil der B Corp-Bewegung ist, bringt unser fortwährendesEngagement für verantwortungsvolle Führung, Chancengleichheit und Vielfalt zumAusdruck. Als Vorreiter der Branche streben wir danach, Unternehmen dasPotenzial zukunftsweisender Governance- und Leadership-Lösungen aufzuzeigen.Damit bewirken wir verantwortungsbewusste und respektvolle Entscheidungen fürunsere Gesellschaft und Umwelt," sagt Andreas von Specht, Managing Partner vonAvS Advisors.AvS Advisors nimmt insbesondere eine Vorreiterrolle ein in der Identifizierungund Bewertung von Führungskräften, denen es gelingt, den Wandel hin zuNachhaltigkeit, und echter Wertschöpfung bei Wahrung des unternehmerischenZwecks voranzutreiben. Das ist für privat gehaltene Firmen und ihre Eigentümerentscheidend: Nur indem hochqualifizierte Spitzenkräfte gewonnen und gehaltenwerden, kann die Zukunft der Unternehmen langfristig gesichert und dabeigleichzeitig auch zum Wohlergehen des Planeten beigetragen werden."Wir freuen uns, AvS Advisors als neues Mitglied der rasant wachsenden SchweizerB Corp Community begrüßen zu dürfen", sagt Sébastien Chahidi, Leiter der B CorpZertifizierung von KMUs und der Community von B Lab Schweiz. "Ihre DNA stimmteng mit der unserer Bewegung überein, und wir teilen gemeinsame Werte - für