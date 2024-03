München (ots) - - Neue und gebrauchte Camper im Online-Portal ADAC

"Wir freuen uns sehr, unseren Kunden jetzt auch beim Kauf eines Wohnmobils oderWohnwagens eine sichere und qualitativ hochwertige Auswahl anzubieten," soTobias Ruoff, Geschäftsführer der ADAC Autovermietung. "Mit den attraktivenPreis- Leistungsverhältnis mit einem 300-Euro-Vorteil für ADAC Mitglieder undeiner individuellen Kaufberatung durch die Fachbetriebe unseres Vertrauenskönnen sich die Käufer sicher fühlen."Der ADAC Wohnmobilmarkt (https://wohnmobilmarkt.adac.de/) ist eine Kooperationmit der Internetplattform Caraworld, in der die ADAC Autovermietung dieKaufangebote seiner Vermietpartner online stellt. Das Angebot umfasst neue undgebrauchte Wohnmobile und Wohnwagen und soll dem Interessenten Fahrzeuge vonausgewählten Fachhändlern in ganz Deutschland, mit denen der ADACzusammenarbeitet, vermitteln. Top-Marken wie Hobby, Knaus, Weinsberg, Sunlight,Van Tourer und VW werden in Angebot sein.Die Camper und Wohnmobile können entweder mittels Probefahrt oder durch einevorherige Miete bei der ADAC Wohnmobilvermietung(https://autovermietung.adac.de/wohnmobile/) ausgiebig erprobt werden, bevor maneine große Investition tätigt. "Wer sich mit dem Gedanken trägt, ein Wohnmobilzu kaufen, sollte zunächst immer erstmal mieten, um festzustellen, ob Caravaninggenerell die passende Urlaubsform ist und welche Anforderungen das Fahrzeugerfüllen muss," rät Tobias Ruoff.Nur im März und April: Sonderzins beim ADAC WohnmobilkreditRechtzeitig zum Start des neuen Portals bieten die ADAC FinanzdiensteInteressenten, die sich eine Wohnmobil - egal ob neu oder gebraucht - kaufenmöchten, Sonderkonditionen beim ADAC Wohnmobilkredit (https://www.adac.de/produkte/finanzdienstleistungen/autokredit/wohnmobilaktion/) an: Sie können mit einemeffektiven Jahreszins in Höhe von 5,49 Prozent p.a. bis zu einer Laufzeit von120 Monaten finanzieren. Das Angebot gilt im März und April 2024. "Wir freuenuns, Interessenten, die auf unserem neuen Portal ein passendes Wohnmobilgefunden haben, auch direkt eine günstige Finanzierungslösung anbieten können",sagt Markus Groiß, Geschäftsführer der ADAC Finanzdienste GmbH. BeimWohnmobilkredit handelt es sich um ein Angebot von der ADAC Finanzdienste GmbHin Kooperation mit der Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH.Der ADAC rundet mit dem neuen Kaufportal die Angebote für Camper ab, die vonReiselektüre (https://www.pincamp.de/unternehmen/produkte/adac-camping-und-stellplatzfuehrer/) über Miete und Versicherungen (https://www.adac.de/produkte/versicherungen/campingversicherung/tarife-und-leistungen/) , Haftpflicht, Kasko undCamperinhaltsschutz (https://www.adac.de/produkte/versicherungen/autoversicherung/wohnwagen-wohnmobil-versicherung/) , Camping Key Europe(https://www.adac-shop.de/camping/camping-key-europe) Karte bis hin zur CamperMautboxen (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/maut-vignette/mautbox/) , dem CamperCheck und zur Buchung von Camping- oder Stellplätzen (https://www.pincamp.de/)reichen.*Quelle: ADAC Umfrage 2023 "So campen die Deutschen" (https://www.adac.de/reise-freizeit/ratgeber/reisetipps/umfrage-camping-vorlieben-der-deutschen/)Über die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts,die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder,Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 24 Tochter- undBeteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADACFinanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH.Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitaleTransformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation undzukunftsfähige Technologien.