Frankfurt am Main (ots) -



- Mehrheit berücksichtigt Nachhaltigkeit bei Geldanlagen nicht

- Sicherheit und Rendite stehen im Vordergrund

- Sichere und gleichermaßen nachhaltige Anlageprodukte sind gefragt



Spätestens mit dem so genannten "Green Deal" der Europäischen Kommission haben

nachhaltige Geldanlagen auch eine erhebliche politische Dimension. So sollen

nach dem Willen der Kommission Finanzinstitute nachhaltige Anlagen anbieten, und

die Vermittler müssen im Rahmen ihrer Beratungsgespräche die Präferenzen der

Anleger abfragen und ggf. entsprechende Angebote unterbreiten. Das Deutsche

Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung (DIVA) hat vor diesem

Hintergrund bereits im Winter 2020/21 damit begonnen, im Rahmen von

repräsentativen Umfragen (rund 2000 Befragte) dazu das Stimmungsbild in der

Bevölkerung einzuholen. Nunmehr liegen die neuen Ergebnisse der Umfrage aus dem

Winter 2023/24 vor.









Fragt man die Menschen danach, ob sie das Kriterium Nachhaltigkeit bei der

letzten Geldanlageentscheidung berücksichtigt haben, nimmt die Relevanz im

Zeitablauf leicht ab. Stimmten im Sommer 2022 noch 40,6% der Befragten zu, sind

es aktuell nur noch 37,5%. Umgekehrt spielt Nachhaltigkeit bei 62,5% Prozent der

Anleger explizit keine Rolle. Immer mehr (50,9% der Befragten) sehen im Thema

lediglich eine Modeerscheinung (Winter 2020/21: 46,8%).



Dazu Prof. Dr. Michael Heuser, Wissenschaftlicher Direktor des DIVA: "Man muss

klar konstatieren, dass politischer Wille und Verhalten der Bevölkerung nicht

übereinstimmen. Bislang hat die Regulierung der Finanzbranche in Richtung

Nachhaltigkeit bei den privaten Geldanlagern wenig bewirken können." Dr. Helge

Lach, Vorsitzender des BDV Bundesverband Deutscher Vermögensberater, einer der

Trägerverbände des DIVA ergänzt: "Das mehr oder weniger politisch erzwungene

Angebot nachhaltiger Geldanlagen und die gesetzliche Verpflichtung der Berater,

den Kunden darauf ansprechen zu müssen, sind nicht die Hebel, mit denen sich

private Ersparnisse lenken lassen. Vielmehr scheint es in breiten

Bevölkerungskreisen immer noch viel Misstrauen zu geben. Kein Wunder, denn wenn

die EU die Energiegewinnung mit Atomkraftwerken als nachhaltige

Übergangstechnologie einstuft, stößt dies natürlich gerade bei den Deutschen auf

Ungläubigkeit". Untermauert werden diese Aussagen durch die Tatsache, dass die

meisten Menschen die Zusammenhänge sehr wohl verstehen. Denn 64,7% der Befragten

bestätigen, dass mit nachhaltigen Geldanlagen ein Beitrag für eine nachhaltigere

Gesamtwirtschaft geleistet werden kann.



