Der Dresdner Contact-Center-Dienstleister gevekom wird von FOCUS-Business als

einer der 20 Top Arbeitgeber in Deutschland empfohlen

auf Platz 1 in der Branche

Marketing/Werbung/PR

Die im Februar 2024 veröffentlichte Rangliste führt gevekom zum ersten Mal auf.

Die im Februar 2024 veröffentlichte Rangliste führt gevekom zum ersten Mal auf.

Für das mittelständische Dresdner Familienunternehmen eine Riesenüberraschung:

"Topplatziert auf einer Liste mit Markenriesen zu stehen - das ist eine

fantastische Empfehlung!", freut sich CEO Roman Molch. "Unsere Philosophie

Family & Friends First ist die Haltung von gevekom. Das zieht potenzielle

Mitarbeitende ebenso an wie an Kontinuität und Expertise interessierte

Auftraggeber. 21.651 Bewerberinnen und Bewerber haben sich 2023 um einen Job bei

gevekom beworben. Dies entsprach in etwa den 2022er Zahlen. gevekom hat keine

Schwierigkeiten damit, Fachkräfte und Talente für sich zu gewinnen und für das

Differenzierungsmerkmal und Wachstumsthema Kundenservice zu begeistern.



Das als bester Arbeitgeber ausgezeichnete Callcenter, ja, Callcenter!



"Wenn man das Wort Callcenter hört, ist die erste Reaktion oft ein Augenrollen",

sagt Frank Wegner, der als Head of People & Happiness bei gevekom den in anderen

Unternehmen "Human Resources" genannten Bereich führt. "Unsere Mission ist zu

zeigen, dass Kundenservice eine großartige Aufgabe für großartige Menschen ist,

dass Kundenservice Spaß und Sinn macht, dass es dafür Respekt und Wertschätzung

gibt." Wie gut dies gelingt, zeigen eine Mitarbeiter-Treuequote von über 90

Prozent und Auszeichnungen wie die Top-Platzierung auf der

FOCUS-Business-Rangliste.



Mitarbeiter-Fokus ist betriebswirtschaftlich klug



Dass glückliche Mitarbeitende den besten Job machen, belegt der anhaltende

Geschäftserfolg des Unternehmens. 2023 war für den Dresdner

Contact-Center-Dienstleister gevekom ein Rekordjahr: 66,54 Mio. Euro Umsatz, das

entspricht einem Plus von 32,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Seite 2 ► Seite 1 von 2

