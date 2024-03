SHANGHAI, 18. März 2024 /PRNewswire/ -- Am 15. März fand die Eröffnungszeremonie für Explore China Your Way with UnionPay: China UnionPay Payment Service Optimization – Project Excellence 2024 in Shanghai statt. Zhang Qingsong, Mitglied des Komitees der CPC People's Bank of China (PBOC) und stellvertretender Gouverneur der PBOC, und Xie Dong, Vizebürgermeisterin von Shanghai, nahmen an der Zeremonie teil und hielten Vorträge. Außerdem nahmen an der Veranstaltung Wang Ping, stellvertretender Generalsekretär der Volksregierung der Stadt Shanghai, Jin Penghui und Liu Xingya, stellvertretende Direktoren des Shanghaier Hauptsitzes der PBOC, Wang Sheng, stellvertretender Generaldirektor der Zahlungsverkehrs- und Abwicklungsabteilung der PBOC, sowie die Führungskräfte von China UnionPay, darunter Dong Junfeng, Shao Fujun, Vorsitzender, und Cai Jianbo, Präsident, teil. Unter den Zuhörern waren auch Vertreter der Stadtverwaltung von Shanghai, großer chinesischer Geschäftsbanken, Acquirer, Händler, ausländischer Aufsichtsbehörden, internationaler Partner und anderer globaler Kartensysteme.

Der Staatsrat hat kürzlich Leitlinien zur weiteren Optimierung der Zahlungsdienste in China herausgegeben. Das Dokument zielt darauf ab, die Engpässe bei Zahlungsdiensten zu beseitigen und ein vielschichtiges und diversifiziertes Zahlungsdienstleistungssystem zu verbessern, das den Zahlungspräferenzen der verschiedenen Nutzergruppen gerecht wird. Die Veröffentlichung der Leitlinien zeigt die Bedeutung, die die Zentralregierung der Entwicklung des Zahlungsverkehrsgewerbes beimisst, und dient als Roadmap für das künftige Wachstum der Branche. Sie ist von entscheidender Bedeutung für den Aufbau eines Systems für Zahlungsdienstleistungen, in dem sich verschiedene Zahlungsoptionen parallel entwickeln und gegenseitig ergänzen, und für die Schaffung eines integrativen und bequemen Zahlungsumfelds, das eine hochwertige Entwicklung der Zahlungsbranche erleichtert.

Um die Anforderungen der Richtlinien vollständig umzusetzen, hat China UnionPay die Initiative ergriffen und das Project Excellence 2024 ins Leben gerufen, um sich an der Kampagne zur Verbesserung des Zahlungsverkehrs für ältere Menschen und internationale Besucher in China zu beteiligen. Mit dem Ziel, umfassende Lösungen für alle Anwendungsfälle in ganz China bereitzustellen, wird das Project Excellence 2024 von den Branchenteilnehmern gemeinsam umgesetzt und mitfinanziert. Konkret wird China UnionPay die Führung übernehmen und 3 Mrd. CNY für die Aufrüstung von Akzeptanzterminals, die Aufstellung von Schildern, Werbung usw. für bestimmte Anwendungsfälle in den wichtigsten Städten bereitstellen. Gleichzeitig wird UnionPay unter der Leitung von Regierungsbehörden in bestimmten Sektoren andere Branchenakteure dazu ermutigen, ihre Ressourcen zu bündeln. Die Maßnahmen decken 41 wichtige Städte im ganzen Land und 26 hochfrequente Anwendungsfälle in acht Hauptkategorien ab, darunter Gastronomie, Hotelgewerbe, Transport, Sightseeing, Shopping, Unterhaltung, Gesundheit und Bildung. Durch die Bereitstellung umfassender Zahlungslösungen, zu denen Karten, QR-Codes, OEM-Pay-Produkte und Bargeldabhebungen gehören, wird das Unternehmen die parallele und sich ergänzende Entwicklung von mobilen, Karten- und Bargeldzahlungen vorantreiben. Project Excellence 2024 wird in Shanghai mit Marketingkampagnen beginnen, die das ganze Jahr über unter dem Motto Explore China Your Way with UnionPay laufen werden und darauf abzielen, mehr Rabatte und Optionen sowie ein besseres Erlebnis zu bieten.