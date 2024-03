Marktbeobachter erklärten die schwächere Nachfrage nach Festverzinslichen mit einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten. An der Wall Street lässt der vorbörsliche Handel zum Auftakt ein leichtes Kursplus im Leitindex Dow Jones Industrial erwarten.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag leicht gesunken. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel im frühen Handel um 0,14 Prozent auf 109,92 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug 4,32 Prozent.

Zudem hielten sich die Anleger am US-Anleihemarkt mit Käufen zurück. Sie warten auf Zinsentscheidungen wichtiger Notenbanken, darunter der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Besonderes Interesse wird aber auch den japanischen Währungshütern entgegengebracht, weil sie sich am Dienstag von ihrer jahrelangen Negativzinspolitik verabschieden könnten./jkr/jsl/ngu

Der Dow Jones wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 38.829PKT auf Citigroup (18. März 2024, 14:29 Uhr) gehandelt.