Die Übernahme von data.ai stellt für Sensor Tower eine bedeutende Entwicklung dar, da sie eine Erweiterung des Kundenstamms um große Marken wie Microsoft, Sky und Bandai Namco bedeutet, die bereits data.ais Mobile-App-Intelligence-Tools nutzen. Dies ist ein strategischer Schritt für Sensor Tower, der bereits ein führender Anbieter für Top-Marken, Agenturen, Gaming-Publisher und Investoren ist, um seine APAC-Präsenz deutlich zu erweitern und mit weiteren Fortune 500-Unternehmen zusammenzuarbeiten. Es wird erwartet, dass die Kombination von Sensor Tower und data.ai den über 2.000 Unternehmenskunden erhebliche Vorteile in Bezug auf die Datengenauigkeit, die globale Abdeckung und die Breite des Produktangebots bringen wird.

Diese Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Verbraucher immer mehr Zeit damit verbringen, über viele digitale Kanäle Kontakte zu knüpfen, zu spielen, zu schauen und einzukaufen. Im Jahr 2023 gaben Verbraucher weltweit 130 Milliarden Dollar für In-App-Käufe aus. Es wird erwartet, dass dieser Trend in der digitalen Wirtschaft noch zunehmen wird, da große Plattformen wie Google, Meta, TikTok, Instagram und Snap stark in die Nutzerakquise, -bindung und -monetarisierung investieren.

Die Übernahme von data.ai durch Sensor Tower folgt auf das rasante Wachstum des Unternehmens und die erfolgreiche Übernahme von Pathmatics im Jahr 2021, mit der das Unternehmen seine Käufer-Personas und seinen Kundenstamm erweitert hat, indem es einen besseren Einblick in die Markenaktivitäten und Werbeausgaben in der breiteren digitalen Landschaft erhalten hat. Die Digital Intelligence Suite von Sensor Tower stützt sich auf einzigartige und differenzierte First-Party-Panel-Daten, deren Erkenntnisse den Kunden im Rahmen eines jährlichen Abonnementmodells zur Verfügung gestellt werden.

Bain Capital Credit leitete die Finanzierung der Transaktion mit einer Folgeinvestition von Riverwood Capital und einer neuen Investition von Paramark Ventures. William Blair & Company, LLC fungierte als Finanzberater und Simpson Thacher & Bartlett LLP leistete bei dieser Transaktion Rechtsberatung für Sensor Tower.

Über Sensor Tower

Sensor Tower ist der führende Anbieter von Daten über die digitale Wirtschaft. Sensor Tower wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in San Francisco, Kalifornien. Über die Plattformen Store Intelligence, Ad Intelligence, Usage Intelligence und App Intelligence bietet Sensor Tower Daten auf Unternehmensebene zu mobilen Apps und Publishern, die Download-, Umsatz-, Share-of-Voice- und Engagement-Metriken mit beispielloser Genauigkeit für die wichtigsten Märkte der Welt liefern. Mit seinem Pathmatics Digital Marketing Intelligence-Angebot bietet Sensor Tower Einblicke in die digitale Werbeleistung von Marken, ihren Wettbewerbern und ganzen Branchen in den Bereichen Display, Social, Video, Mobile, Native und OTT Advertising. Bitte besuchen Sie www.sensortower.com.

Über data.ai

Data.ai hat es sich zur Aufgabe gemacht, als erstes Unternehmen Verbraucher- und Marktdaten zu vereinen, um Erkenntnisse und Ergebnisse zu generieren, die die Leistungsfähigkeit der KI voll ausschöpfen. Die Plattform bietet mehr als 1.400 Kunden und über 1 Million registrierten Nutzern auf der ganzen Welt überzeugende digitale Erlebnisse. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco und wurde im Jahr 2010 gegründet.

